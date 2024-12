Ilrestodelcarlino.it - Bollette acqua triplicate: proteste contro Marche Multiservizi per aumenti tariffari

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’è blu, ma di recente vale più dell’oro. In città c’è chi lamenta di aver ricevuto una bolletta dell’, addirittura triplicata rispetto alla precedente. "Mi è arrivata una bolletta da 300 euro, di solito pago 100 euro – si sfoga Federica su fb –. Dove ci si può rivolgere , perché a me sta cosa non va proprio giù". Stessa disavventura è quella raccontata da un signore di Cattabrighe: "Mi è arrivata la bolletta dell’da 130 euro: esattamente il doppio di quello che pagavo di solito, cioè tra i 55 e i 65 euro. A casa mia siamo in due. A tutti gli amici che ho contattato è arrivata una cifra pari a più del doppio di quello che pagavano di solito. Esattamente come a me, quindi stiamo pagando la tredicesima a. E’ inaudito: questo è un sopruso; è un ricatto visto che se non paghi te la staccano".