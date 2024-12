Apri gli occhi bello Grande Fratello Lorenzo ci ricasca con Shaila | Eva Grimaldi lo avverte

Leggi su Caffeinamagazine.it

Dentro la casa delè tempo di confidenze e confronti, nella mattinata di oggi Evaha avuto un confronto conSpolverato. Davanti alle parole del ragazzo che spiegava di essere molto preso da, Eva non ha resistito ed ha deciso di sparare a zero sulla concorrente. E dire che pochi giorni fasembrava averci messi definitivamente una pietra sopra. “Io ti voglio bene, questo devi sempre ricordarlo. Non si può andare avanti, non c’è un modo per essere felici entrambi”, aveva detto.>> “Guardate Helena, come una.”.sa già: cosa è successo dopo chel’ha mollataE ancora: “Inutile arrivare agli estremi dell’odio, perché una sera sì ed una sera sì c’è un atteggiamento dei due che è troppo. Io sono sicuro che queste cavolo di mura non mi aiutano in questa relazione.