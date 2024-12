Lortica.it - ACF Arezzo sfiora l’impresa: una prestazione gagliarda nel recupero contro il Parma

Nella 12ª giornata didel campionato di Serie B, il match trae ACFsi è finalmente disputato dopo il rinvio causato dall’impraticabilità del campo del centro sportivo “Il Noce”. Le amaranto, guidate da Ilaria Leoni, si sono rese protagoniste di unadi grande carattere, nonostante la sconfitta di misura per 1-0.Questa era l’ultima gara del 2024 per l’, che termina la prima parte della stagione in settima posizione con 19 punti. Un risultato che tiene accese le speranze in vista delle due partite che chiuderanno il girone d’andata.Le formazioni:: Fierro, Peruzzo, Masu, Rabot, Pondini, Nichele, Rognoni, Ambrosi, Ferrario, Ferin, Cox.A disposizione: Copetti, Lonati, Zazzera, Asta, Mounecif, Requirez, Kajzba, Meneghini, Gueguen.Allenatore: Salvatore ColantuonoACF: Bartalini, Tuteri, Licco (70’ Lorieri), Carcassi, Corazzi (60’ Taddei), Zito, Fracas, Blasoni, Martino, Fortunati (85’ Barsali), Razzolini.