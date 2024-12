Ilrestodelcarlino.it - Terme Santa Agnese: chiusa la vicenda delle retribuzioni non corrisposte ai dipendenti

Si sono conclusi nei giorni scorsi gli incontri di conciliazione presso l’ufficio forlivese dell’Ispettorato del Lavoro per la chiusura dellarelativa allenonaidispa nel periodo che va dal 2018 al 2021. La questione riguarda una cinquantina diai quali non erano stateper prestazioni lavorative effettuate regolarmente, come risultava dalla ricostruzionesingole carriere. Si tratta di un filone collaterale all’ispezione che aveva portato alla contestazione di numerose irregolarità con l’applicazione di sanzioni per un totale di 227.000 euro, in parte già saldate, a carico di, complesso turistico e termale controllato dal Comune di Bagno di Romagna che detiene il 68%quote azionarie.