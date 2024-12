Unlimitednews.it - Tajani “Lavoriamo per una tregua a Gaza e per la pace Russia-Ucraina”

MILANO (ITALPRESS) – Su unanella Striscia di“continuiamo a fare tutto il possibile per arrivare ad un cessate il fuoco, permettere la liberazione degli ostaggi e aiutare la popolazione civile martoriata da mesi di guerra. Continuiamo a fare tutto il possibile attraverso il progetto ‘Food for’ che fa arrivare alimenti e beni sanitari grazie al programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite, grazie anche alla Giordania con l’accordo di Israele e dell’autorità nazionale palestinese”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio, a margine di una conferenza all’Università Bocconi di Milano. “C’è una guerra fra, mi auguro che finisca la guerra il prima possibile. Stiamo lavorando per la, lanon deve essere la resa dell’, non devo commentare, la guerra è la guerra, quindi mi auguro che si concluda il prima possibile e stiamo lavorando anche per quello” ha concluso.