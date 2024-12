Bergamonews.it - Successo per ‘Insieme si può. Insieme funziona’: “In un anno raggiunte 100mila persone”

Si conclude unricco di soddisfazioni per “si può.Funziona”, progetto di promozione della cultura della salute e della prevenzione sul territorio bergamasco. I numeri relativi alle iniziative organizzate nel 2024 all’interno di questa progettualità fregistrare un importantesia per quanto riguarda la diffusione delle informazioni fra i cittadini sia in termini di partecipazione alle attività, con un’attenzione particolare al coinvolgimento dei ragazzi sviluppando sinergie con le scuole.Più precisamente, sono stati organizzati 10 percorsi di approfondimento, 10 convegni con 89 relatori di cui 26 studenti e alunni, oltre 200 ore di diretta streaming su diversi canali social, 16 istituti scolastici coinvolti in 11 Comuni, 9 incontri pubblici con specialisti, 18 punti informativi, 9 camminate, 5 interventi nelle scuole, 3 interventi in altrettante aziende, 2 concerti/spettacolo, una mostra all’Accademia Carrara.