Sicurezza | 64 agenti in prova alla questura di Bologna

, 18 dicembre 2024 – Da ieri il dipartimento della pubblicaha assegnato 64indi. Questi giovani, vincitori di concorso, hanno frequentato il 227° corso di formazione presso varie scuole di formazione dislocate su tutto il territorio nazionale, prestando giuramento il 12 dicembre. Ora saranno impegnati nella cosiddetta ‘fase di applicazione’ pratica fino al prossimo 6 aprile. Ladi, per l’occasione, organizza diverse attività nel corso dei prossimi giorni, al fine di orientare e avviare i nuovi colleghivita lavorativa nella realtà del territorio bolognese. Per agevolare il raggiungimento della caserma Smiraglia ieri, giorno di arrivo e presa in forza dei colleghi, è stato predisposto anche un servizio navetta per gli studenti, dstazione diCentrale.