.com - Shopping Natale 2025, Confesercenti: qual è il budget dei toscani. 6 acquisti su 10 nei negozi. Regali da completare

Leggi su .com

Lonatalizioentra nel vivo, anche in Toscana. Nell’ultima settimana prima del, un toscano su due (il 53%) deve ancora terminare gli, ogni cittadino farà in media nove, per undi 225 euro a persona e sotto l’albero troveranno posto soprattutto capi e accessori di moda, giocattoli, prodotti di profumeria e cosmetica, libri. Sono le previsioni del sondaggio IPSOS perToscana, su un campione di consumatori in occasione delL'articoloè ildei. 6su 10 neidaproviene da Firenze Post.