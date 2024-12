Ilrestodelcarlino.it - Reggio di Luna: evento di fine anno a Reggio Emilia con spettacolo di Simone Ranieri

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Si intitola "di" l’dicon cui il pubblico in centro attenderà l’arrivo del 2025 nel cuore di, dalle 22 del 31 dicembre in piazza Martiri del 7 Luglio. L’immaginario scelto per l’iniziativa, attinge al mondo degli storici vintagepark: momenti tanto attesi per le famiglie, costellati di luci e balocchi dove la cittadinanza si ritrovava per condividere dei momenti di sano e semplice divertimento. È questo infatti l’obiettivo della manifestazione: offrire una serata che possa abbracciare i gusti di un pubblico variegato con la promessa di far divertire le diverse generazioni. La direzione artistica dell’è affidata a– già ideatore di show per eventi internazionali quali il "World children’s day" con Papa Francesco allo stadio Olimpico di Roma e di molteplici cerimonie televisive per il Giro d’Italia – che in centro apresenta lodi".