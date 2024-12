Gqitalia.it - Qui trovi il miglior iPhone da comprare in tempo per Natale 2024

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.L'16 non è soltanto ildelma è anche uno dei regali dipiù desiderati dell'anno. D'altronde, si sa, ricevere un nuovo smartphone è sempre gradito e se si parla di Apple, la sorpresa è ancora maggiore. Se stai ancora cercando il dono perfetto da mettere sotto l'Albero per il tuo partner, per un nipote o per un figlio, optare per unè andare a colpo sicuro. Anche perché non devi spendere necessariamente più di mille euro per portarti a casa un nuovo modello: devi considerare le esigenze di chi lo andrà a utilizzare. Così, se vuoi spendere un po' meno perché hai una zia che chiede unma si accontenta del modello economico puoi andare sul SE 2022, oppure, viceversa, se vuoi regalare alla mamma un display extra-large puoi puntare al 16 Plus e così via.