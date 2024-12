Ponte sullo Stretto la denuncia di Legambiente | Drena risorse al Sud e assorbe l’87% dei finanziamenti per le infrastrutture

Leggi su Open.online

«L’aspetto drammatico è che oltredegli stanziamenti infrastrutturali fino al 2038 sono dedicati aldi Messina». Questo è uno degli elementi che spicca nell’edizione 2024 del rapporto Pendolaria con cuianalizza lo stato dei trasporti pubblici italiani. L’Ongun’attenzione alle grandi opere che «distoglie l’attenzione dai veri problemi di chi viaggia in treno ogni giorno» e certifica un ritardo dell’Italia nel potenziare il trasporto pubblico, che nel 2023 non è ancora tornato al numero di passeggeri del 2019 e continua in molte città a essere molto indietro rispetto ad altre realtà europee paragonabili. Tra gli effetti di questo fenomeno ci sono la motorizzazione record degli italiani – che si confermano primi in Europa per auto in rapporto alla popolazione – e il relativo inquinamento.