Ilgiorno.it - Nuova Commissione comunale per il Paesaggio: nominati 15 componenti per il 2025

Leggi su Ilgiorno.it

Sono statii 15dellaper il, che rimarranno in carica per quattro anni a partire dal 7 gennaio. L’attuale, nominata nel dicembre 2021 con un incarico di durata triennale, è in scadenza a fine mese. Laè un organo tecnico-consultivo del Comune che esprime pareri obbligatori ai sensi della Legge Regionale 12/2005 in materia paesaggistica, prestando particolare attenzione alla coerenza dei progetti esaminati con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesistico-ambientali vigenti, nell’ottica di una tutela complessiva del territorio. Dellafaranno parte gli architetti Giuseppe Marinoni (già presidente dellaattuale), Alessandro Ubertazzi, Luca Barbieri, Giacomo De Amicis, Grazia Garrone, Isabella Steffan, Elena Maria Boriani, Valeria Bottelli, Paolo Berca, Alessandra Coppa, Paola Candiani, Margherita Del Grosso, gli ingegneri Dario Vanetti e Paolo Masella, il geometra Mauro Setti.