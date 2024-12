Ilgiorno.it - Nomadi, 60 anni di . Beppe Carletti: “Ci manca solo il Papa”

Leggi su Ilgiorno.it

“.Così gli ho detto: ‘Sa Presidente che siamo il secondo gruppo più longevo al mondo, dopo i Rolling Stones. e stiamo aspettando che smettano per diventare il primo?’” racconta divertito, nell’attesa di salire stasera sul palco del Donizetti di Bergamo, ricordando l’incontro più importante avuto daiin 60di carriera. Immaginabile lo stupore dell’interlocutore, visto che il “Presidente” in questione non era quello della casa discografica, ma Sergio Mattarella. “Il Capo dello Stato s’è fatto una risata e quei trentacinque minuti passati assieme al Quirinale rimangono l’incontro più bello della mia vita. E sì che io di cose ne ho viste e di personaggi importanti ne ho conosciuti tanti”. I primi tre che le vengono in mente? “Mattarella a parte, il Dalai Lama e il leader palestinese Yasser Arafat”.