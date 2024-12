Anteprima24.it - “Natale in Terza”, la rassegna natalizia ai Colli Aminei: spettacolo del duo comico Arteteca

Tempo di lettura: 2 minutiLa III° Municipalità e il Comune di Napoli, con l’organizzazione della società Full Heads srls, sono lieti di annunciarein2024; una manifestazione che esalta i valori culturali, tradizionali e religiosi delle festività natalizie. Un evento speciale che si rivolge principalmente ai bambini e alle bambine, ma che si propone anche come un momento di riflessione per tutta la comunità, ricordando coloro che vivono momenti difficili a causa di conflitti e ingiustizie nel mondo.“in” si svolge il 22 e 23 dicembre nel quartiere.“in” è un omaggio alla sacralità della famiglia e alla celebrazione della Natività, simbolo di speranza e rinascita. L’iniziativa è pensata per regalare momenti di gioia ai bambini e alle bambine del quartieree alle loro famiglie, offrendo un’esperienza indimenticabile che unisce la spensieratezza alla riflessione.