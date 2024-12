Ilgiorno.it - Milano, bimba sul passeggino investita sulle strisce: il dirigente comunale pirata va ai domiciliari

– E’ stato convalidato l'arresto ed è stata disposta la misura cautelare degli arrestiper il 63enne,di Palazzo Marino che ieri mattina, alle 9, ha investito con la sua auto unadi 3 anni che era sul, spinto dalla mammapedonali, in piazza Durante, nel quartiere Casoretto a, e non si è fermato. È stato poi individuato e arrestato dalla Polizia locale verso le 16. Laper fortuna ha riportato solo lievi ferite, con prognosi di tre giorni. La decisione è stata presa, al termine dell'udienza per direttissima, dal giudice Franco Cantù Rajnoldi. Nel provvedimento il giudice evidenzia la “grave e pericolosa insensibilità” dell'imputato, perché le “conseguenze potevano essere gravissime”. Il processo inizierà il 15 gennaio.