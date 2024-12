Lapresse.it - Manovra, Bombardieri: “Governo ha poco spazio per nostre proposte”

“È la dimostrazione che, quando siamo andati a confronto con il, avevamo ragione a dire che la mediazione tra i partiti della maggioranza avrebbe lasciato pochissimoalla mediazione sindacale“. Lo dichiara il segretario della UIL Pierpaolo, rispondendo alle domande dei cronisti sulladi bilancio a margine dell’evento di presentazione del libro ‘L’assassinio di Matteotti’ a Roma. “Unche deve trovare le mediazioni tra i partiti probabilmente haper trovare soluzioni rispetto alleche abbiamo fatto“, denuncia, che sottolinea come le lorofossero “molto concrete”, che riguardavano “lavoro e salari” e sulle quali “servono soldi e investimenti”. Non essendo state ascoltate tali“abbiamo fatto bene ad andare in piazza“.