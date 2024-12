Oasport.it - LIVE Olympiacos-Virtus Bologna 18-7, Eurolega basket in DIRETTA: 8 punti di Vezenkov, ellenici a +11 dopo 5?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23-7 Schiacciata bimane diche sale a quota 10in completa confusione.21-7 Seconda tripla consecutiva del veterano: i padroni di casa premono sull’acceleratore, massimo vantaggio a +14.18-7 Kostas Papanikolau brucia la retina dall’arco: +11.15-7 Evan Fournier da due.13-7 Ante Zizic appoggia e tiene a contatto la.13-5dalla media: 8per il giocatore numero 14.11-5 Matt Morgan col palleggio, arresto e tiro.11-3 Tap-in di Moustapha Fall: +8.9-3 Tripla dall’angolo di Evan Fournier: match subito scoppiettante!6-3 Replica prontamentecon la stessa moneta!3-3 Alessandro Pajola pareggia subito i conti dall’arco!3-0 Dentro il libero del bulgaro ex Sacramento Kings ritornato in Greciala breve esperienza in NBA.