Ilrestodelcarlino.it - Lavori in corso: la Statale resta chiusa

Lanon apre. Troppo imponenti idi messa in sicurezza del rio Costa, ild’acqua che attraversa l’Adriatica all’altezza di via Alberobello a Riccione. La riapertura era prevista nella giornata di ieri, ma il grande scavo fatto per ricostruire la struttura scatolare all’interno della quale passa il rio non ha permesso di ripristinare il manto stradale in tempo. Bisognerò attendere fino a domani, nel tardo pomeriggio, sperando che non vi siano contrattempi. "A seguito della conclusione dello scavo, molto profondo e complesso – spiegano dal municipio –, è indispensabile procedere con un accurato processo di stabilizzazione del terreno prima di ricostruire il manto stradale dellaAdriatica. Questa fase richiederà due giornate aggiuntive di lavoro". Fino a giovedì sera il tratto compreso tra viale Marsala e viale Alberobello rimarrà chiuso al traffico.