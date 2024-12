Metropolitanmagazine.it - La possibile crisi del Canada, i dazi minacciosi di Trump e il primo ministro Trudeau in bilico

Ilha promesso di attuare una serie di nuove e radicali misure di sicurezza lungo il confine con gli Stati Uniti, tra cui una sorveglianza rafforzata e una “forza d’attacco” congiunta per combattere la criminalità organizzata transnazionale. L’impegno segue la minaccia del presidente eletto Donalddi imporre, quando entrerà in carica a gennaio, una tariffa del 25% sui prodotti canadesi se il Paese non proteggerà il suo confine comune dal flusso di migranti irregolari e droghe illegali. Gli economisti sostengono che talipotrebbero avere un impatto negativo sull’economia canadese. Le misure “proteggeranno i nostri confini dal flusso di droghe illegali e dall’immigrazione irregolare, garantendo al contempo la libera circolazione di persone e merci, che sono alla base della prosperità del Nord America”, ha affermato martedì ilDominic LeBlanc.