La Juventus ritrova il sorriso con una vittoria e arriva ai quarti di finale di Coppa Italia

2024-12-17 23:51:30 Calciono:IL Juve Hato ilcon una clamorosa(4-0) contro il Cagliari negli ottavi didi. A segnare i gol sono stati Vlahovic, Koopmeiners, Francisco Conceiçao e Nico González contro il club sardo. Neiaffronteranno l’Empoli.L’idea die Thiago Motta era chiara: un ottavo disenza sorprese che aiutasse a ‘lavare via’ il momento di tensione vissuto a Torino dopo il 2-2 contro il Venezia sabato scorso. Un undici, dunque, ricco di titoli e con Mbangula come unica novità. Dovevamo battere il Cagliari. Sì o sì.La partita però non è stata facile. fino al primo gol. È stato difficile aprire il barattolo. Fino al 44?, infatti, non era 1-0. E’ il secondo tiro in porta della. Un binomio Yildiz-Vlahovic in cui il serbo non è mancato.