Jim Carrey verrà sostituito dopo Sonic 3 - Il Film? Il regista condivide la sua opinione su un recasting

IlJeff Fowler ha parlato del futuro di Jimnel ruolo di Robotnikl'arrivo nelle sale di3 - Il. Ildi3 - Ilha parlato della possibilità che nei possibili progetti futuri della saga tratta dai videogiochi targati SEGA avvenga un, sostituendo quindi Jimnella parte del Doctor Robotnik. L'attore, in più occasioni, ha parlato della possibilità di ritirarsi e smettere di recitare, tuttavia per ora è ancora legato al ruolo del villain. Il futuro dineidiJeff Fowler, intervistato da ComicBook.com, ha ora parlato del futuro dell'iconico personaggio spiegando: "Onestamente, non riesco a immaginare qualcuno di diverso rispetto a Jimmentre interpreta Robotnik". Ildi