Grande Fratello, sondaggio televoto 23 dicembre: 7 in nomination

torna lunedì 23su Canale 5 con il verdetto del. Sette i nominati Al via il 232024 la nuova puntata delsu Canale 5 e il nuovo verdetto del pubblico del reality show. Sono sette i concorrenti in: Helena, Lorenzo, Javier, Tommaso, Zeudi, Emanuele e Bernardo.secondo ilrealizzato da “Forum Free”, tra i preferiti spiccano Helena e Javier, mentre Zeudi e Lele ottengono i risultati più bassi.Questa votazione però non comporterà l’eliminazione di un concorrente dalla casa più spiata d’Italia bensì il pubblico voterà i due concorrenti preferiti che così otterranno l’immunità sino al prossimoeliminatorio.leggi anche–>, Stefania Orlando e il comeback: il commento di Zorzi, Gregoraci e altri ex gieffiniLa modella Helena continua a ottenere preferenze e si aggiudica un bel 41% delle preferenze, Con il 20 per cento invece si colloca nella classifica delJavier, al terzo posto invece troviamo Lorenzo con una percentuale del 18,50% dei consensi.