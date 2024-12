Ilnapolista.it - Donnarumma colpito al volto dai tacchetti di Singo in Monaco-Psg

Leggi su Ilnapolista.it

Durante il match trae Psg di Ligue 1, Gigioha subito un infortunio shock causato da un brutto intervento di.L’ex Torino di slancio è finito coidi una scarpa suldel portiere, che ha lasciato il campo dopo pochi minuti dall’inizio della gara, al 22esimo.OUCH. pic.twitter.com/h8i8numRB1— PSG Report (@PSGReport) December 18, 2024 C’est CHOQUANT.est défiguré. pic.twitter.com/V9TSEXkO0O— RMC Sport (@RMCsport) December 18, 2024pic.twitter.com/l3zl52BmG5— RMC Sport (@RMCsport) December 18, 2024Al momento la partita è all’intervallo, con i parigini che conducono per 1-0.Le prestazioni incostanti dimettono in stand-by il rinnovo col PsgSecondo quanto riportato da Rmc Sport:L’estensione del contratto di Gianluigisembrava essere ben avviata qualche mese fa, ma non è più così.