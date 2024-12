Lortica.it - Conferenza di fine anno: il sindaco Ghinelli traccia il bilancio del 2024

Oggi, mercoledì 18 Dicembre, come ogniricorrenza vuole, si è tenuta lastampa dial Palazzo del Comune, dove hpreso parola ilAlessandroinsieme agli assessori comunali per parlare dell’che si sta per concludere e di tutti gli obiettivi che la giunta è riuscita a portare a termine.Ilper Arezzo è stato l’che tutti ricordercome “L’del Vasari”, proprio perché ha segnato il 450esimo anniversario della morte di Giorgio Vasari e, per festeggiare tale ricorrenza, sono stati creati degli eventi dedicati che hportato, e stportando, lustro e prestigio alla nostra città sia dal punto di vista turistico che culturale.Per questa occasione, la notizia che ha fatto più scalpore nella seconda metà dell’è stata la notizia del ritorno “in patria” della Chimera, che nellastampa di oggi, ilha sostenuto si fermerà ad Arezzo più del periodo di tempo stabilito inizialmente, cosicché molti più visitatori possano andarla ad ammirare.