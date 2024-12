Ilrestodelcarlino.it - Condanna a 3 anni e 6 mesi per tunisino coinvolto in rapina violenta a Miramare

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

È statoto a 3e 6di carcere ildi 21che – secondo gli inquirenti – sarebbe statoin unaparticolarmenteavvenuta il 20 novembre del 2021 a. Il giovane ha scelto il rito abbreviato: il pubblico ministero aveva richiesto per lui una pena di 4e 6. La posizione dell’altro imputato, un egiziano di 25, è stata invece stralciata, in quanto lo straniero è stato rimpatriato e il giudice ha disposto per lui una sentenza di non luogo a procedere. La vicenda risale alla sera del 20 novembre 2021, quando nel sottopasso di viale Madrid, a, si era consumata un’aggressione ai ddi un egiziano di 32, il quale era stato poi derubato dai suoi assalitori. Armati di una spada e di un coltello, i due aggressori avevano preso di mira la vittima per sottrargli il cellulare e un marsupio contenente 1.