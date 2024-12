Iltempo.it - “Cambiamento marcato del tempo”. Sottocorona fissa la data clou verso Natale

Una situazione di calma dal mal, ma reggerà fino a? Sembra proprio di no a sentire le previsioni meteo di Paolosu La7: “Diamo uno sguardo largo sulla situazione sull'Europa e sul vicino Atlantico, perché lì ci sono delle perturbazioni piuttosto consistenti. Questa è aria molto fredda non ci riguarda non scenderà direttamente sull'Italia, a questa distanza sappiamo che in 48 ore ce la fanno le perturbazioni se vogliono arrivare sull'Italia, vedremo cosa succede. Nel fratqualche nuvola, ancora delle nebbie sulla pianura padana e poi schiaritesud”. Il meteorologo fornisce poi nello specifico le previsioni delgiorno per giorno: “La nostra previsione per la giornata di oggi, mercoledì 18 dicembre, qualche nuvola al nord c'è e ci resterà anche qualche nebbia, ma su Liguria di Levante e Alta Toscana cominciano ad affacciarsi delle piogge moderate, appena moderate.