Inter-news.it - Borghi: «Lazio inizialmente solida, poi l’Inter l’ha rasa al suolo!»

Leggi su Inter-news.it

torna a parlare di-Inter 0-6 sottolineando tutte gli aspetti positivi dei nerazzurri allenati da Simone Inzaghi, prima di soffermarsi a parlare di Federico Dimarco. Lo ha fatto dagli studi di Sky Sport.DI CARATTERE – Stefanoha analizzato così la vittoria dei nerazzurri contro la: «si è tirata fuori da una situazione un po’ scomoda. Lanei primi venticinque minuti è stata la solita grandeche abbiamo ammirato in questi mesi. Non ci sono state grandi parate di Sommer, però c’è stata un’occasione di Noslin importante e il rammarico per la mancata concretizzazione. Poi si fa male Gila ed entra Gigot.segna, gol annullato per tocco di mano e rigore. L’immediato 2-0, poi si fa male anche Gigot. In quel momento laha perso dei pezzi e nel secondo tempo sembrava una partita in undici contro dieci elì ti rade alperché ha una qualità incredibile e tante varietà e si torna sul solito discorso:è la squadra più forte e da battere in questo campionato.