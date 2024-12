Superguidatv.it - Alessandro Borghese, 4 Ristoranti compie 10 anni: le puntate evento

Leggi su Superguidatv.it

Lo show10e, per celebrare quest’importante traguardo, Sky ha in serbo alcune sorprese. L’iconico programma Sky Original prodotto da Banijay Italia, ha conquistato il pubblico con 120 episodi, spaziando tra destinazioni italiane e estere, sempre nel segno delle tradizioni enogastronomiche del nostro Paese. Per l’occasione, il nuovo viaggio dello chef ci porterà a scoprire nuove mete, arricchite da trespeciali. Scopriamo insieme ulteriori dettagli.LediDa domenica 22 dicembre, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, e sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, partono gli episodi inediti della nuova stagione di. Quest’anno lo show celebra il suo decimoversario con una nuova stagione ricca di novità e sorprese.