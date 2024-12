Amica.it - 16 libri da regalare a Natale agli appassionati di moda, o chi vorrebbe diventarlo

Leggi su Amica.it

Non serve essere grandidiper desiderare un libro che ne parli. All’ordine del giorno nella vita di chiunque, è impossibile ignorare l’influenza che il fashion system esercita sulla cultura e sulla società. Regali perfetti per, idedicati al fashion non sono solo raccolte di immagini patinate, ma viaggi nel tempo e nelle storie di successo più avvincenti. Da biografie di stilisti iconici a volumi che esplorano i legami trae arte a edizioni illustrate di mostre attualmente in corso. I miglioridida, e regalarsi, questo2024.Storie di iconeAlcuninon raccontano solo la, ma le persone che l’hanno resa un linguaggio universale, esplorando vite, visioni e storie indimenticabili capaci di tenere incollati alla pagina anche i più scettici.