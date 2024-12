Movieplayer.it - Zoe Saldana: "Gli attori che usano la CGI sono snobbati nella stagione dei premi"

La star di Guardiani della Galassia e Avatar ha sottolineato l'indifferenza nei confronti delle performance di chi recita con la tecnologia. C'è differenza tra gliche recitano senza l'ausilio della CGI e quelli che invece interpretano personaggi che la richiedono? Secondo Zoec'è sicuramente una differenzapercezione di chi si occupa delladei. In un'intervista all'Independent, l'attrice si è soffermata sull'argomento che le sta a cuore, visti i numerosi personaggi interpretati con l'utilizzo della tecnologia. Una strada in salita verso i riconoscimenti per gliche ne fanno uso. Ladell'indifferenza "È vero, le vecchie abitudinidure a morire, e quando si hanno istituzioni datate" sostiene"è davvero difficile portare avanti il cambiamento.