Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 17/12/24

Ammazza come stava nera Martina De Ioannon nelladi oggi di!Era lì, tutta indispettita e impermalosita solo perché le è stato detto che è infantile da un punto di vista sentimentale. ecchessaraaaaamaaaai, Martì, emmammamì, calcola che nel parterre del Trono over cercano le relazioni adolescenziali a 50-60-70 anni, figurati se ora sarebbe mai un problema se dovessi cercarle tu!Diciamo che l’appunto che le ha fatto Gianmarco Steri, e che peraltro le aveva già fatto qualche settimana fa, a me sembra assolutamente condivisibile: Martina dà rilevanza al ragazzo con cui litiga e “mette da parte” quello con cui è stata bene, sembra trovare esaltazione ed ‘eccitazione’ nello scontro, negli alti e bassi, nei tira e molla.Come i ragazzini, appunto.E se è vero che ‘anche attraverso le liti ci si conosce e si può costruire qualcosa‘, è altrettanto vero che ci sono liti e liti, e un conto è discutere su questioni caratteriali, avere confronti, sviscerare argomenti, contrapporre punti di vista, un conto è fare le bambinate gne gne tipo quando, appena qualchefa, si mise a ballare con quel Francesco per dispetto, con tanto di ‘Francesco ha moltissima ragione di essere qui‘, salvo poi eliminarlo lasuccessiva.