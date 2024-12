Zonawrestling.net - TNA: Trent Seven e Jade Chung lasciano la federazione

Leggi su Zonawrestling.net

Nel 2025 lo scenario in TNA si prospetta molto diverso da come lo vediamo ora. Il ritorno di Tessa Blanchard, la partenza di Mike Bailey e i probabili addii di Josh Alexander, Jordynne Grace e Jonathan Gresham potrebbero portare a uno stravolgimento del roster della, con volti nuovi ad arricchire la programmazione e altri possibili addii. E due di questi sono stati confermati proprio nella serata di oggi.Addio TNA perCome riportato da PW Insider, infatti,ha ufficialmente lasciato la compagnia, probabilmente alla scadenza del contratto firmato con la TNA. Per lui quindi, Final Resolution è stato l’ultimo pay-per-view, con la sconfitta contro Ace Austin.E insieme a lui, PW Insider ha confermato che anche, ring announcer e moglie di Josh Alexander, ha informato ladella sua volontà di non rinnovare il contratto in scadenza alla fine dell’anno.