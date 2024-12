The Best Fifa 2024 | Vinicius Jr miglior giocatore Ancelotti allenatore dell’anno

Leggi su Sportface.it

Jr stavolta batte Rodri. E’ il brasiliano del Real Madrid ad aggiudicarsi il The, il premio riservato al, capovolgendo l’esito del Pallone d’Oro, in cui si è imposto a sorpresa – non senza polemiche da parte dell’attaccante e del suo club – il mediano del Manchester City, ora infortunato e ago della bilancia della crisi dei ragazzi di Guardiola. A Doha, in Qatar, il fuoriclasse verdeoro ha vinto per la prima volta questo ambito riconoscimento e ad annunciarlo è stato il presidente del massimo organo calcistico, Gianni Infantino.può così cancellare in parte la cocente delusione di qualche settimana fa.Il suo, Carlo– e chi se no – ha vinto il premio comedel. Il tecnico italiano del Real Madrid ha alzato al cielo a giugno la Champions League e domani, proprio a Doha, proverà ad aggiudicarsi con i blancos anche la nuova Coppa Intercontinentale: “E’ un grande onore ricevere questo premio, voglio condividerlo con il mio club il Real Madrid e il mio presidente Florentino Perez che mi ha dato l’opportunità di allenare ilclub del mondo.