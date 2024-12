Oasport.it - Tennis, dove giocheranno Sinner e i primi 5 del ranking prima degli Australian Open: tra esibizioni e tornei veri

La stagione 2024 delnon si è ancora conclusa, con le Next Gen ATP Finals che inizieranno domani e si concluderanno domenica, ma è già tempo di pensare al 2025, con gli atleti che hanno già pianificato laparte di stagione e programmato l’avvicinamento agli.La stagione 2025 scatterà con la United Cup, che si svolgerà tra Perth e Sydney da venerdì 27 dicembre 2024 a domenica 5 gennaio 2025. In contemporanea si disputeranno anche gli ATP 250 di Brisbane e di Hong Kong, a partire da lunedì 30 dicembre 2024.Tra i5 del mondo, però, scenderanno in campo soltanto in due: Taylor Fritz difenderà i coloriStati Uniti, mentre Alexander Zverev rappresenterà la Germania. Ci sarà poi un’altra settimana diufficiali, ma i top 5 delATP hanno scelto altre vie.