Notizie.com - Speleologa Ottavia Piana, quanto tempo manca all’uscita dalla grotta: “Ha molti traumi in più punti del corpo”

Fuori in circa 36 – 48 ore. È la stima fatta questa mattina dai soccorritori al lavoro per liberare la, intrappolata da 3 giorni in una.Il personale del Soccorso Alpino e Speleologico sta operando nellaAbisso Bueno Fonteno, non lontano da Bergamo, per far uscire la 32enne bresciana. I sanitari stanno sta costantemente monitorando le condizioni di: “Hain piùdel” (TWITTER FOTO) – Notizie.comCondizioni al momento stabili, accertate anche grazie ad un cavo telefonico che i soccorritori hanno posizionato lungo tutto il percorso delle operazioni di soccorso. Alle 8 di questa mattina i soccorritori con la barella hanno terminato il percorso nel ramo secondario della, completamente inesplorato, per ora ritrovarsi nella parte conosciuta.