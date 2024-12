Iltempo.it - Sottocorona avverte: "Maltempo forte". Ecco quando cambia tutto

L'alta pressione sta funzionando. Paolo, per diffondere le ultime previsioni meteo, è partito proprio dall'evidenziare "la scarsità di nuvole". C'è un però. L'instabilità sta già interessando la Francia e la penisola iberica. Nella giornata di oggi "qualche nuvola si affaccia sulla Liguria e sull'alta Toscana, scatenando qualche debolissima pioggia". Per il resto, ha precisato, "il tempo è stabile". Anche domani qualche fenomeno è atteso nelle stesse regioni prima nominate, ma un po' di pioggia potrebbe arrivare anche al Centro e al Sud. "I tempi di arrivo della perturbazione? Li vediamo perché siamo a giovedì", ha detto il meteorologo per tornare alla questione posta all'inizio del suo intervento. Bisogna aspettarsi "un peggioramento più esteso e intenso" sempre nella stessa zona.