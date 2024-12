Game-experience.it - Sony sta pensando di vendere i diritti di Spider-Man a Marvel dopo il flop disastroso di Kraven

Pictures potrebbe essere pronta a compiere una svolta storica con il personaggio di-Man: secondo alcune voci, la compagnia giapponese starebbe seriamente valutando la possibilità didel celebre supereroe a Disney e quindi di conseguenza aiStudios. Se confermata, questa mossa segnerebbe la fine dell’accordo storico che ha permesso alla società nipponica di detenere icinematografici del personaggio per decenni.Come riportato da Comicbook, questa decisione deriverebbe dai ripetuti insuccessi del-Man Universe (SSU). Nonostante i buoni risultati ottenuti dai tre capitoli di Venom, film come Morbius, Madame Web e, più recentemente,il Cacciatore, hanno registrato incassi deludenti.in particolare ha segnato un vero disastro, incassando appena 11 milioni di dollari negli USA e 26 milioni di dollari in tutto il mondo nel suo primo fine settimana.