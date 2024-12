Ilrestodelcarlino.it - "Si sculacciò davanti ai bimbi: fatto tenue"

Alla polizia lei aveva raccontato di quell’uomo che a Sant’Agata sul Santerno, in un momento di particolare alterazione, le aveva mostrato i genitali alla presenza peraltro di due ragazzini. E che, in segno di spregio, si era poi girato e si era schiaffeggiato su una natica. Un’accusa di atti osceni aggravati per la quale l’imputato - un ultra-settantenne del posto difeso dall’avvocato Samuele De Luca - ieri pomeriggio è stato assolto dal giudice Tommaso Paone perché ilè stato inquadrato come di particolare tenuità. Il viceprocuratore onorario Adolfo Fabiani aveva invece chiesto una condanna a sei mesi. Secondo quanto sostenuto dalla difesa, in questo caso il reato contestato non era giustificato da nessun elemento alla luce della totale assenza di richiami a rapporti sessuali o a offese a sfondo sessuale: il gesto era al massimo interpretabile come dileggio, sfottò, sberleffo senza valenza erotico/sessuale.