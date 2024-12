Tutto.tv - Shaila e Lorenzo dopo la puntata del GF: la pretesa di Spolverato e la decisione

la messa in onda delladi ieri del Grande Fratello c’è stato un confronto traGatta e. La relazione tra i due sembrava essere giunta ad un punto di rottura, sta di fatto che durante la messa in onda i due si sono duramente scontrati. Successivamente, però, si sono lasciati andare a delle confessioni inaspettate. Il confronto trapostdel GF e ladiA seguito della messa in onda delladi ieri del Grande Fratello c’è stato un chiarimento tra. I due si sono ritrovati in giardino ed hanno iniziato a confrontarsi.ha subito esternato i suoi sentimenti e quello che sta provando in questo periodo nei riguardi della ballerina. A tal proposito, il giovane ha spiegato di non voler dare un’etichetta al loro rapporto, tuttavia, sente il bisogno e il desiderio di continuare a viversi questa relazione, a prescindere da tutto.