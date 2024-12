Quotidiano.net - Prostand e le sfide per il futuro. Al centro formazione e sostenibilità

di Marco Principinie inclusione accelerano il business di, società della galassia Italian Exhibition Group, tra i leader in Italia nel settore dell’architettura temporanea e attiva nel comparto degli allestimenti in campo fieristico e congressuale, ma anche per eventi, manifestazioni, mostre e showroom. "L’arena competitiva nazionale e internazionale richiede nuovi requisiti – spiega l’ad di, Roberto Bondioli – Ad affidabilità e organizzazione vanno aggiunti contenuti solidi, ricerca e un impegno concreto verso l’ambiente e la società. Li abbiamo messi in campo da tempo, a beneficio della nostra crescita e dei clienti. Siamo infatti persuasi dal fatto che i valori di cui siamo portatori siano ciò che ci deve contraddistinguere all’interno del nostro settore.