Ilprimatonazionale.it - Piero Pelù e la triste parabola del ribelle allineato

Leggi su Ilprimatonazionale.it

Roma, 17 dic –è impegnato in una relazione complicata. No, non con una fantomatica “regina di cuori”. E nemmeno con l’enigma del suo “corpo che cambia”. Piuttosto l’inconfondibile voce dei Litfiba – storico gruppo al quale, va detto, il rock italiano deve tanto – ha un problema con i social network. Così, ridotto il proprio profilo Facebook a “semplice vetrina” e salutato X per le “pericolosissime dichiarazioni neo totalitarie e neo imperialiste” del proprietario, la chioma più chiacchierata della musica di casa nostra dovrebbe riflettere anche sull’utilizzo del proprio Instagram.Uno sgangherato post contro il governoGaleotto fu l’ultimo, sgangherato, post dell’artista toscano. “Il governo italiano del 2024 è di ultra destra ma si sforza inutilmente di negare qualsiasi similitudine col fascismo di Mussolini” attacca il rocker.