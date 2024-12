Pedullà spiega | L’Inter segue due giovani talenti della Serie A

Leggi su Inter-news.it

ha battuto la Lazio per 6-0 e non lavora solo in campo, anche fuori. I primi movimenti sul mercato di gennaio ci sono, ne parla Alfredosu Youtube.MERCATO – Nonostante il 6-0 sulla Lazio e la prestazione perfetta dello Stadio Olimpico si pensa anche a possibili entrate nel futuro per. La dirigenza non si ferma mai e vuole migliorare la rosa, ma non nel breve termine. Alfredoha dato una novità importante su due giocatori chela società meneghina: «ha la necessità, non l’urgenza di ritrovare Lautaro Martinez.spaziale non ne ha un bisogno impellente, aspetta l’argentino che se entra in forma può portare qualche trofeo a casa. Con lui e Thuram, in aggiunta Taremi, sarebbe tanta roba.i parametri zero inoltre sul mercato, per esempio Bernabé e Nico Paz.