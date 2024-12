Ormai non c’è più rispetto a dispetto della Treccani

Leggi su Lanotiziagiornale.it

“Con tutto il”, diciamo. E in quel momento sappiamo già che stiamo per dire qualcosa di irriguardoso, offensivo, sprezzante. Il “con tutto il” è diventato il visto d’ingresso nel territorio delle nefandezze, il timbro che ci autorizza a oltrepassare la frontieradecenza. L’Istitutoha scelto “” come parola dell’anno e forse non poteva essere più precisa nel fotografare l’ipocrisia del nostro tempo. Perché ilè diventato esattamente questo: una formula vuota che usiamo come scudo per proteggerci mentre facciamo esattamente il contrario. “Col dovuto”, e poi giù a martellare. “samente”, e poi via a demolire.Come quei killer gentiluomini che si inchinano prima di sparare. Ilè la nostra assoluzione preventiva. È la monetina che gettiamo nel cestino delle offerte prima di commettere peccato.