Amica.it - Nella Christmas Card 2024 di Meghan e Harry si vedono (finalmente!) i figli Archie e Lilibet. E ai più attenti non sfugge un omaggio a Diana

Leggi su Amica.it

Erano mesi cheMarkle e il principenon apparivano in pubblico insieme (secondo alcuni esperti royal, era una strategia per riguadagnare, pian piano, i consensi perduti). Ci è voluta la nuovadella coppia per avere un’immagine felice dei Sussex. Una cartolinaquale, dopo tanto tempo, i due si mostrano con i loro. Una bella sorpresa, per i fan del duca e della duchessa.Markle e il principe: laNessun biglietto di carta da spedire via posta ma una cartolina virtuale da inviare ad amici e conoscenti tramite web: anche quest’anno il duca e la duchessa di Sussex hanno preferito affidarsi alla rete per fare gli auguri di Natale e per mostrare qualche scorcio della loro vita privata e professionale allentando quelle strette regole sulla privacy che seguono per il resto dell’anno.