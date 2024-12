Tpi.it - Nascosti in Piena Vista: il nuovo rapporto di Save The Children denuncia cosa accade ai minori stranieri soli a 18 anni

non accompagnati, una volta compiuti i 18, devono scontrarsi con una serie di ostacoli burocratici e difficoltà abitative e di inserimento nel mondo del lavoro. Laè contenuta nelin”, pubblicato oggi daThein occasione della Giornata Internazionale del Migrante, che quest’anno si concentra sul passaggio alla vita adulta dei ragazzi, evidenziando come questo momento rappresenti una soglia critica e spesso traumatica.I minorenni, si legge nella relazione, sono sempre più coinvolti nelle migrazioni. Tra il 2014 e il 2024 sono arrivati in Italia, da, via mare, 127.662non accompagnati, prevalentemente adolescenti e preadolescenti, ma in alcuni casi anche bambini, con una media di 11.