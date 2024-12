Biccy.it - Morlacchi, il segreto su Calvani e un altra persona: “Se esce questa cosa”

Leggi su Biccy.it

Negli ultimi due mesi Jessicae Lucahanno legato moltissimo e tra loro è nata una sorta di ‘alchimia artistica’. Ma se l’attore toscano ha sempre e solo parlato di amicizia e stima a livello professionale, la gieffina si è lasciata coinvolgere di più ed è sembrata quasi cotta del suo coinquilino: “Dietro la tenda mi ha baciata vicino alla bocca. Io però non ho fatto nulla. Sono una donna e voglio rispettare i ruoli, se vuole il primo passo lo fa lui”.Luca però in queste settimane si è avvicinato ad Helena Prestess, scatenando la gelosia dell’ex cantante dei Gazosa. Adesso il rapporto trae laè incrinato e nella puntata del Grande Fratello di ieri sera i due si sono confrontati, ma non ne è uscito niente di positivo.Dopo il faccia a faccia, Jessica durante un blocco pubblicitario ha detto: “Qui la figuraccia la fa lui e.