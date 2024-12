Ilgiorno.it - Molestie, undici specializzande contro il prof: il primario ora patteggia corso di recupero e due anni di pena

Pavia, 17 dicembre 2024 – Hato duedi reclusione, con sospensione condizionale della, ildi un reparto del policlinico San Matteo di Pavia accusato di violenza sessuale da. Come previsto dalla legge in questi casi, dovrà anche affrontare un perdicon sedute psicologiche, anti-violenza, per la durata di un anno. L’udienza di fronte alla Gip di Pavia Maria Cristina Lapi si è svolta ieri mattina: all’indagato è stata riconosciuta una riqualificazione dei fatti contemplando la minore gravità. Nessun risarcimento per le parti civili costituite, sette, alle quali ilaveva fatto un’offerta ma è stata rifiutata. In una nota l’avvocata Maria Teresa Zampogna, che ha assistito l’indagato, ha comunicato che il medico “pur negando ogni condotta di natura sessuale, ha scelto dire nel procedimentole a suo carico, con la riqualificazione dei fatti nella fattispecie di minore gravità, con l’intento di favorire, anche e soprattutto nell’interesse dei pazienti, la prosecuzione di uno svolgimento sereno eicuo delle attività della Scuola di specializzazione” dell’Università di Pavia e del reparto al policlinico di cui è, “onde evitare – prosegue la legale – un lungo dibattimento per dimostrare l’interpretazione equivoca e l’esatta comprensione dei fatti con moltissimi testimoni e consulenti tecnici, che avrebbe avuto un impatto negativo sulla vita di tutte le persone coinvolte, nonché dell’università e del policlinico”.