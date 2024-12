Gamberorosso.it - Milano, addio alla storica pasticceria San Gregorio: "Mio figlio lavora sul web, io mi alzo all'alba"

C'è una generazione che si svegliava all', grembiule sporco di farina e mani in pasta, per servire i clienti uno a uno, e ce n'è un’altra che raccoglie ordini online, perché i tempi cambiano e con loro il lavoro. LaSandi, un'istituzione da oltre 62 anni, abbasserà definitivamente la saracinesca. A dare l'annuncio è il titolare Angelo Bernasconi, 80 anni, simbolo di unache non esiste più, quella dei sacrifici senza orologio e dei personaggi che fanno la storia.«Mioe mia nuorano con Internet, ma non vogliono svegliarsi all’come me», racconta Bernasconi al Corriere della Sera. «Io punto la sveglia alle due di notte, alle cinque aproclientela, perché voglio essere a disposizione di chi entra. Senza passione, non ti svegli a 80 anni quando è ancora buio.