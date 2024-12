Unlimitednews.it - Mattarella “Tenuta istituzioni è unico argine a usurpatori sovranità”

ROMA (ITALPRESS) – “Si insinua nelle nostre opinioni pubbliche il dubbio che il potere democratico sia debole, inefficiente, lento, inadeguato a governare realtà in veloce evoluzione. O addirittura sia un fattore penalizzante nella competizione con sistemi non democratici. E’ singolare e contro la realtà che si trascuri come nelle democrazie le decisioni assunte, sulla base del consenso liberamente espresso dai cittadini, siano ben più salde e affidabili. Bisogna amare la democrazia. Bisogna prendersene cura. E’ garanzia di libertà, promuove benessere e sviluppo, costante ricerca della pace”. Così il presidente della Repubblica, Sergio, nel corso della cerimonia per lo scambio di auguri di Fine Anno con i Rappresentanti delle, delle Forze Politiche e della Società Civile.