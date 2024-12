Panorama.it - Manovra fiscale: eliminati aumenti delle tariffe autostradali, domani l’approdo in aula

In mattinata la Commissione Bilancio ha ripreso i lavori sullafinanziaria, dopo che la maratona notturna di ieri non ha esaurito l’esame degli emendamenti.inper l’approvazione è previsto per la giornata di, con l’obiettivo finale del Governo di ottenere il via libera definitivo allaprima di Natale.In serata i lavori dei relatori della Commissione Bilancio hanno portato all’approvazione di alcuni importanti emendamenti. Salta l’equiparazione dei compensi dei ministri e sottosegretari non parlamentari a quelli dei colleghi. Punto, questo, su cui le opposizioni erano andate all’attacco. Nella mattinata scorsa il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, aveva già annunciato che avrebbe rinunciato al “bonus”, mentre in serata, su X, il ministro della Difesa Guido Crosetto aveva dichiarato “assurdo lasciare anche solo un secondo in più di spazio alle polemiche.